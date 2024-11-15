Яндекс Аренда расширила географию присутствия

Яндекс Аренда появилась еще в 9 городах России, сообщает пресс-служба сервиса. Теперь арендаторы и собственники смогут пользоваться всеми инструментами сервиса в Самаре, Красноярске, Омске, Казани, Воронеже, Уфе, Саратове, Тюмени и Сочи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии