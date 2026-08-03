В школе №1794 в Восточном Дегунине рассказали о волонтёрском движении

В школе №1794 имени А.С. Чуфистова в Восточном Дегунине есть волонтерский отряд «Чистая совесть». Ребята занимаются медиаволонтерством, а также участвуют в социальных, экологических, культурных и патриотических инициативах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии