Более 15 улиц Севастополя останутся без воды в понедельник

Из-за аварийных работ на городских сетях в Севастополе частично приостановят подачу воды 18 ноября.Сотрудники пресс-службы ГУПС «Водоканал» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 15:00 улица Софьи Перовской, 38-52; улица Школьная; улица Батарейная; шоссе Качинское, 16-40; улица Оранжерейная; улица Драчука; улица Волжская; улица Цыганкова; улица Цветочная; улица Готская; улица Молодых Строителей, 44-53.
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