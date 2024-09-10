Кто прошел отбор на пост главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам 

Комиссия предварительного отбора кандидатов на должность главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) 10 сентября провела закрытое заседание и рассмотрела документы четырех претендентов.
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