Россиянам рассказали, как выбрать подходящую подушку для сна

Выбор подходящей подушки зависит от особенностей строения тела и позы для сна. Как считают эксперты, основной задачей изделия является поддержание шеи на одной линии с позвоночником независимо от материала, пишет URA.
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