То ли мышь в лесу сдохла, то ли маятник общественного мнения качнулся в сторону адекватности, а, может, западные кукловоды всерьез рассчитывают на украинские выборы, понимая, что на одном нацизме далеко не уедешь, но… в Одессе произошло странно-обнадеживающее событие — суд отпустил русского.