Boeing выплатит огромную компенсацию

Авиакомпания Alaska Air Group объявила, что в первом квартале Boeing выплатила ей около 160 миллионов долларов в качестве первоначальной компенсации за последствия, вызванные временной посадкой самолетов 737 MAX 9.
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