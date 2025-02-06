Суд в закрытом режиме рассмотрит иск о передаче ГК "Борец" в доход государства

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний «Борец», являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, сказано в картотеке арбитражных дел.
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