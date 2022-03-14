За рубежом остаются порядка 200 жителей Башкирии

Вывозных рейсов ждут 200 граждан, купивших туристические путевки в Хургаду и Доминикану, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на совещании в правительстве в понедельник, 14 марта.
Вывозных рейсов ждут 200 граждан, купивших туристические путевки в Хургаду и Доминикану, сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на совещании в правительстве в понедельник, 14 марта.
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