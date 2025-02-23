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Мода и Шоу-бизнес

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Юрий Николаев впервые за долгое время появился на публике в инвалидном кресле

76-летний телеведущий Юрий Николаев появился на публике в инвалидной коляске. Он записал видеопоздравление из Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, где проходил реабилитацию после перелома бедра, и поздравил с 80-летием певца Юрия Антонова.

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