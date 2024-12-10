«Водник» одолел московское «Динамо» в тяжелейшем домашнем матче

Встреча состоялась 10 декабря на архангельском стадионе «Труд» и завершилась со счётом 6:5Встреча состоялась 10 декабря на архангельском стадионе «Труд» и завершилась со счётом 6:5Сегодняшняя встреча началась для «Водника» с непростой 15-минутки, в течение которой москвичи забили три гола, авторами которых Алексей Ничков, Егор Ахаманаев и Антон Шевцов.