В России охранникам разрешили применять оружие против беспилотников

Сотрудников ведомственной охраны наделили правом использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и спецсредства для нейтрализации беспилотников, которые оказываются опасными для охраняемых территорий.
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