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В России запустили горячую линию по сбору предложений от предпринимателей по мерам поддержки развития ИИ

В России запустили горячую линию по сбору предложений от предпринимателей по мерам поддержки развития ИИ

Об этом рассказал зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко на первом заседании с главами рабочих групп правительственной подкомиссии по искусственному интеллекту.

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