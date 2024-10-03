Синхронные поражения фаворитов: «Лилль» победил «Реал» в Лиге чемпионов, а «Астон Вилла» наказала «Баварию» за ошибку

«Реал» и «Бавария» потерпели гостевые поражения во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Действующий обладатель трофея пропустил с пенальти перед перерывом и не справился с «Лиллем», а подопечные Венсана Компани уступили «Астон Вилле» из-за ошибки Мануэля Номера.