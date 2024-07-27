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Царьград

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Русские военные стали чаще бить по Киеву. На это есть три причины

Русские военные стали чаще бить по Киеву. На это есть три причины

Увеличение интенсивности обстрелов Киева российскими войсками обусловлено несколькими факторами. На самом деле, есть три причины.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Верить Трампу ,себя не уважать !Болтун,паяц,дешёвый ковбой!
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