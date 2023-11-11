Это вам не цитрус. Доктор Мясников перечислил особенности аллергии на мясо

В своем телеграм-канале Александр Мясников рассказал об аллергии на мясо. Он отметил, что по-научному такле явление называется альфа-гал синдром (AGS), также известный как альфа-галактическая аллергия или аллергия на мясо млекопитающих.
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