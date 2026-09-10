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Россия-Китай

Борис Титов: будущее российских производителей в Китае неразрывно связано с их успехом у китайских видеоблогеров

Борис Титов: будущее российских производителей в Китае неразрывно связано с их успехом у китайских видеоблогеров

Об этом сопредседатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил в ходе седьмого Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса, который проходит в Москве.

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