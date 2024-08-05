Новые льготы для соцработников рассмотрят в Минтруде

В министерстве отметили, что льготы потребуют дополнительных средств из федерального бюджета Минтруд РФ готов рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, сообщает РИА Новости.
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