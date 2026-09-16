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Холдеры Zcash поддержали сокращение времени блока до 25 секунд и сохранение графика халвинга ZEC

Холдеры Zcash поддержали сокращение времени блока до 25 секунд и сохранение графика халвинга ZEC

В ходе голосования по поводу следующего крупного обновления сети холдеры Zcash поддержали сокращение целевого времени генерации блока с 75 до 25 секунд, а также сохранение текущего графика халвинга.

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