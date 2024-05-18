WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары, пишет 17 мая The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
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