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WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ

WSJ узнала о просьбе Киева к США определить цели для ударов на территории РФ

Украина обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой определить цели на территории России, по которым Киев может наносить удары, пишет 17 мая The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Это уже перебор! Тебе долбоëбу нюхачу русским языком сказали — не смей! Нет, он не понимает! Снесут же вас там всех в Киеве! Как газорезкой срежут!
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16 час.

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