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Чемпионат Европы. Словения сыграет с Испанией, Израиль против Франции, другие матчи

Турнир проходит в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле. Чемпионат Европы по волейболу Мужчины Групповой этап Группа B Варна, Болгария Словения – Испания – 17.

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