Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 784 подписчика

Группировка "Восток" отражает атаки: более 175 потерь у ВСУ за сутки

Группировка "Восток" отражает атаки: более 175 потерь у ВСУ за сутки

Министерство обороны России сообщает о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны противника. Было успешно отражено две контратаки, в результате чего украинские вооружённые силы потеряли более 175 военных за сутки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх