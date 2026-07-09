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Облапошить Россию и армянских фермеров. Зачем Пашинян поехал в Екатеринбург

Облапошить Россию и армянских фермеров. Зачем Пашинян поехал в Екатеринбург

Айнур Курманов. Никол Пашинян впервые посетил Россию после состоявшихся в июне выборов. Визит проходил на фоне новых арестов и преследований оппозиции – в Ереване идёт зачистка политического поля от сил, ориентирующихся на Москву.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Почему пускают этого продажного, лживого, хитро выделанного подлеца и подонка пашиняна в РОССИЮ??? Крест на нём надо ставить....
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4 н.
Михаил Федоров
Рубить концы! Нет возврата к прежним отношениям!
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4 н.
Гарибян Сусанна
Ничего у него не получится с его хотелками.
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4 н.