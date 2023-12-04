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Фальш «Старт»: почему микроавтобус с «вечным» кузовом в СССР оказался никому не нужен?

Фальш «Старт»: почему микроавтобус с «вечным» кузовом в СССР оказался никому не нужен?

Хрущевские экономические реформы, при всей их спорности и противоречивости, подогрели творческие порывы инженеров, художников и даже руководителей среднего звена — всех кому не все равно, что и как делать.

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