Фальш «Старт»: почему микроавтобус с «вечным» кузовом в СССР оказался никому не нужен?

Хрущевские экономические реформы, при всей их спорности и противоречивости, подогрели творческие порывы инженеров, художников и даже руководителей среднего звена — всех кому не все равно, что и как делать.
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