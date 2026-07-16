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FiNE NEWS

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Мессенджер «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play после санкций ЕС

Приложения мессенджера «Макс» и социальной сети VK перестали появляться в каталоге Google Play. Однако пользователи по-прежнему могут использовать уже установленные версии без ограничений, а обновления приходят в обычном режиме.

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