Мессенджер «Макс» и приложения VK исчезли из Google Play после санкций ЕС

Приложения мессенджера «Макс» и социальной сети VK перестали появляться в каталоге Google Play. Однако пользователи по-прежнему могут использовать уже установленные версии без ограничений, а обновления приходят в обычном режиме.
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