Кандидат от КПРФ Муса Касюков подал документы на довыборы в Госсовет РТ

Кандидат от КПРФ Муса Касюков подал документы в ТИК Высокогорского района для участия в дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.
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