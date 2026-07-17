НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Кандидат от КПРФ Муса Касюков подал документы на довыборы в Госсовет РТ

Кандидат от КПРФ Муса Касюков подал документы на довыборы в Госсовет РТ

Кандидат от КПРФ Муса Касюков подал документы в ТИК Высокогорского района для участия в дополнительных выборах депутата Государственного Совета Татарстана VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу № 50.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии