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38-летний Маршанд провел 1-й матч после операции в межсезонье. Форвард «Флориды» забил «Анахайму» на 58:10 и перевел игру в овертайм

Форвард «Флориды» Брэд Маршанд принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Анахаймом » (2:3 ОТ).

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