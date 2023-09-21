Более 3000 заявок поступило на "Народный знак качества"

Жители Алтайского края активно номинируют любимые компании Любимые кафе и рестораны, спортивные клубы, торговые сети, медцентры и производители продуктов питания – у каждого из нас есть свои любимчики, пользоваться услугами которых всегда приятно.
Жители Алтайского края активно номинируют любимые компании Любимые кафе и рестораны, спортивные клубы, торговые сети, медцентры и производители продуктов питания – у каждого из нас есть свои любимчики, пользоваться услугами которых всегда приятно.
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