Суд отклонил иски на 534 млн рублей по делу «Черноморнефтегаза»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил отклонение взаимных исков севастопольского Департамента по имущественным и земельным отношениям и ГУП РК «Черноморнефтегаз» на общую сумму свыше 534 млн рублей, касавшихся использования имущества с марта 2014 года по февраль 2023 года.
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