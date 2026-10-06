Суд отклонил иски на 534 млн рублей по делу «Черноморнефтегаза»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил отклонение взаимных исков севастопольского Департамента по имущественным и земельным отношениям и ГУП РК «Черноморнефтегаз» на общую сумму свыше 534 млн рублей, касавшихся использования имущества с марта 2014 года по февраль 2023 года.