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Царьград

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Суд отклонил иски на 534 млн рублей по делу «Черноморнефтегаза»

Суд отклонил иски на 534 млн рублей по делу «Черноморнефтегаза»

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил отклонение взаимных исков севастопольского Департамента по имущественным и земельным отношениям и ГУП РК «Черноморнефтегаз» на общую сумму свыше 534 млн рублей, касавшихся использования имущества с марта 2014 года по февраль 2023 года.

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