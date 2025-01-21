В ГД внесли проект о лишении иностранцев права на налоговые вычеты НДФЛ

Группа депутатов Государственной Думы от партии ЛДПР и сенаторы, возглавляемые лидером партии Леонидом Слуцким, внесли на рассмотрение законопроект, который предлагает лишить иностранных граждан, работающих в России по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от их статуса налогового резидента Российской Федерации, пишет РИА Новости.
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