Сатановский. О вине России перед Арменией

И ещё немного об Армении, Азербайджане, Турции, Соединённых Штатах Америки, Евросоюзе и России, с точки зрения пожившего своё и немало за это время повидавшего пожилого русского еврея, которым автор был и остаётся, воспитанного в Советском Союзе, неплохо ориентирующегося в том, как этот мир устроен и не слишком интересующегося тем, что про него подумают, скажут и напишут.