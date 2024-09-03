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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер вышел в четвертьфинал на всех «Шлемах» в этом сезоне и сыграет с Медведевым

Синнер вышел в четвертьфинал на всех «Шлемах» в этом сезоне и сыграет с Медведевым

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Томми Пола в четвертом круге US Open – 7:6(3), 7:6(5), 6:1. В первом сете итальянец отыгрался с 1:4 и двойного брейка.

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