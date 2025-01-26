К 2045 году россияне могут остаться без снега, предупреждают климатологи. 😳😳😳 Зимы потеплеют на три градуса, сильные морозы станут редкостью, а некоторые зимы будут вовсе бесснежными.
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К 2045 году россияне могут остаться без снега, предупреждают климатологи. 😳😳😳 Зимы потеплеют на три градуса, сильные морозы станут редкостью, а некоторые зимы будут вовсе бесснежными.