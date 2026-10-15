Светлана Лобода, которая после начала СВО осудила действия властей РФ и уехала из России, готова выступить на закрытом мероприятии за рубежом, куда будут приглашены россияне, за 19 млн рублей.
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