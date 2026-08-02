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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кривцов забил 25 голов за «Краснодар» в РПЛ. Лишь Сперцян достиг этой отметки в более молодом возрасте

Полузащитник « Краснодара » Никита Кривцов достиг отметки в 25 голов за клуб в чемпионате России. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (3:0, второй тайм) хавбек сделал дубль, забив свои 24-й и 25-й голы в лиге в составе «быков».

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