Кривцов забил 25 голов за «Краснодар» в РПЛ. Лишь Сперцян достиг этой отметки в более молодом возрасте

Полузащитник « Краснодара » Никита Кривцов достиг отметки в 25 голов за клуб в чемпионате России. В матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Факела » (3:0, второй тайм) хавбек сделал дубль, забив свои 24-й и 25-й голы в лиге в составе «быков».