Депутат Григорьев предложил включить "Культуру здоровья" в школы

Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил ввести модуль "Культура здоровья" в уроки физкультуры. Цель - обучать детей практическим аспектам здорового образа жизни, уделяя 70% времени спорту и 30% "полезным знаниям".
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