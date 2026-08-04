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Царьград

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Депутат Григорьев предложил включить "Культуру здоровья" в школы

Депутат Григорьев предложил включить "Культуру здоровья" в школы

Депутат Госдумы Юрий Григорьев предложил ввести модуль "Культура здоровья" в уроки физкультуры. Цель - обучать детей практическим аспектам здорового образа жизни, уделяя 70% времени спорту и 30% "полезным знаниям".

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