Лугина: ´Беллегпром´ начинает структурную трансформацию.

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если прежде десятилетиями делали ставку на ткани (хлопковые, льняные, синтетические), то последние два года, особенно с учетом потери высокомаржинальных площадок в Евросоюзе и Украине, выгоднее заходить на рынки с готовыми изделиями.