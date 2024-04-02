Лугина: ´Беллегпром´ начинает структурную трансформацию.

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если прежде десятилетиями делали ставку на ткани (хлопковые, льняные, синтетические), то последние два года, особенно с учетом потери высокомаржинальных площадок в Евросоюзе и Украине, выгоднее заходить на рынки с готовыми изделиями.
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