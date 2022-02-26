Тепло на основную арену ЛДС в Новосибирске подали на неделю раньше срока

На основную арену ЛДС в Новосибирске на неделю раньше срока подали тепло. Помещения уже прогреваются с 24 февраля, и "парят", потому что отдают влагу.
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