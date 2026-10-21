NQ Range (10-21-26) E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! MAZing More churn with O/N being used to redirect the drops, it may work and if so look at Top CZ as Long target.
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