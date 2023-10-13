Белорусская ярмарка-2024 состоится в Новосибирске – президент Лукашенко

О планах по обновлению подвижного состава общественного транспорта, о совместном строительстве беспилотников и о проведении очередной ярмарки белорусских товаров договорилась делегация Новосибирской области во время визита в Белоруссию.
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