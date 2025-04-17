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Художница сделала картины старых мастеров еще лучше, добавив туда кошек

Художница сделала картины старых мастеров еще лучше, добавив туда кошек

Какими были бы известные картины, если бы их авторы были счастливыми обладателями котов? Художница под ником Barbie LovesDisney уверена: они не остались бы прежними… В доказательство она помещает на знаменитые художественные работы портреты своих котиков — и получается лучше, чем было! .

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