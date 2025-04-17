Художница сделала картины старых мастеров еще лучше, добавив туда кошек

Какими были бы известные картины, если бы их авторы были счастливыми обладателями котов? Художница под ником Barbie LovesDisney уверена: они не остались бы прежними… В доказательство она помещает на знаменитые художественные работы портреты своих котиков — и получается лучше, чем было! .
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