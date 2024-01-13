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Иранский журналист: Американские бомбардировки Йемена не объявлены нарушением международного права, в отличие от аналогичных действий РФ на Украине

Иранский журналист: Американские бомбардировки Йемена не объявлены нарушением международного права, в отличие от аналогичных действий РФ на Украине

Иранский журналист Хасан Мафи напомнил, что, власти США, комментируя российские бомбардировки военных объектов на Украине, заявляли, что подобные действия якобы являются нарушением действующих норм международного права, суверенитета Украины и всего такого прочего.

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