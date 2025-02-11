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Пластмассовые предметы для ухода за детьми будут испытывать уксусом

Пластмассовые предметы для ухода за детьми будут испытывать уксусом

Обязательные требования, которым должны будут соответствовать все изготовленные из пластмассы изделия для ухода за детьми, принял на днях Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации .

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