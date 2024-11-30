Россияне экономят на красной икре

В России наблюдается заметное снижение интереса россиян к покупке красной икры, что подтверждают данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», которые есть в распоряжении РИА «Новости».
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