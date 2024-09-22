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Петербургский дневник

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В Капелле проходит фестиваль «Музыка и спорт»

В Капелле проходит фестиваль «Музыка и спорт»

Вход свободный Масштабный ежегодный фестиваль «Музыка и спорт» в Капелле в воскресенье, 22 сентября, открыли председатель Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту, главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов и официальный представитель Комитета по физической культуре и спорту Эдуард Дворкин.

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