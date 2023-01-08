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«Жить украинцем в Израиле – это не сахар и мёд»

«Жить украинцем в Израиле – это не сахар и мёд»

Как евреи Израиля издеваются над «еврейскоподданными» Украины Казалось, может ли быть, что бежавшие в Израиль граждане Украины, где впервые президентом стал еврей, превращаются в гонимых изгоев? Однако об этом свидетельствуют израильские СМИ.

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