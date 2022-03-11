Анаморфотный объектив Sirui 75mm T2.9 будет доступен в вариантах с креплениями L, Sony E, Canon RF и Nikon Z

На сайте компании Sirui появилось описание анаморфотного объектива Sirui 75mm T2.9. Это полнокадровый объектив с ручной фокусировкой, позволяющий, снимая соотношением сторон кадра 3:2, получить итоговое изображение в формате 24:10, а при съемке с соотношением сторон кадра 16:9 — даже 28:10.
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