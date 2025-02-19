Заноза
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Заноза

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Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

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Комментарии
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Иван Ураганов
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21 час.
Сергей Николаевич
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21 час.
С2
С 21
Так наоборот! Читайте текст внимательно.
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19 час.
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