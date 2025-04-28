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Ду будет свет: регулируем фары при помощи наклейки под капотом

Ду будет свет: регулируем фары при помощи наклейки под капотом

Недостаточная эффективность передней оптики автомобиля – проблема, знакомая многим водителям. Она негативно влияет на безопасность при движении в тёмное время суток и провоцирует дополнительную усталость, особенно в дальних поездках.

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