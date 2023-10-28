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Мировое обозрение

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Армия заинтересовалась штурмовым автоматным комплексом ШАК-12

Армия заинтересовалась штурмовым автоматным комплексом ШАК-12

Стрельба из автомата АШ-12 с "тактическим" глушителем и коллиматорным прицелом В рамках текущей Спецоперации по защите Донбасса российская армия и силовые структуры испытывают различные вооружения новых типов.

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